Известный украинский музыкант Дзидзьо рассказал факт с детства
Как передает Politeka.net, Дзидзьо (Михаил Хома) является популярным украинским артистом. Он не только известный исполнитель, но так же и актер. Недавно артист развелся со своей супругой Ярославой Притулой, которая известна под псевдонимом Slavia. Артист активно ведет социальные сети и показывает поклонникам моменты из жизни.
На этот раз певец поделился новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На снимке Дзидзьо держит несколько деревянных игрушек в виде транспорта.
"У меня в детстве была любимая первая игрушка - деревянная бабочка на палочке и колесиках. С деревянными изделиями и игрушками у меня связаны особые воспоминания из детства, с местом в котором я родился. Благодарен Министерству культуры и информационной политики за приглашение стать послом одного из ремесел фестиваля художественных народных промыслов «этника»! А также благодарю @jetsetterua за идею и реализацию!", поделился артист.
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Поклонники оценили игрушки и оставили комплименты певцу: "Чудесные игрушки, и на фото ты классный!", "Какие они чудесные", "Какие хорошие игрушки".
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