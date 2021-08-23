Украинская певица Slavia (Ярослава), бывшая супруга Дзидзьо (Михаил Хома), показала себя, обратившись к фанатам

Как пишет Politeka.net, Ярослава и Михаил решили официально оформить отношения в 2013 году. Но совсем недавно пара заявила о том, что решили подать на развод. При этом красотке это не мешает появляться в новой элитной квартире, которую Хома недавно показал в Инстаграм. Ярослава и сама активно ведет блог, делясь с фолловерами самым интересным.

На новых сторис красотка позировала два варианта туфлей, сделав акцент на одних ногах. Как можно понять, Ярослава была в платье выше колена.

"Какие выбрать. В номер один нравится цвет", - написала к первой паре Хома.

"В номер два удобный интересный каблук", - написала Ярослава.

На последнем сторис красотка сделала еще несколько фото, позволив оценить ножки и обувь в разных ракурсах.

Напомним, примирение Дзидзьо с экс-женой Slavia, в Сети появились фото и подробности

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