Бывшая жена Дзидзьо и известная певица Slavia восхитилась новым нарядом, который неожиданно решила приобрести
Ярослава Притула считается довольно популярной исполнительницей, которая выступает под псевдонимом Slavia. Недавно звезда заявила о разводе с музыкантом Дзидзьо. Причем пара объявила об этом лишь когда уже все было решено, и они несколько недель жили порознь.
Сейчас звезда уделят больше времени себе, активно ведет блог и не говорит о личной жизни, чтобы не поднимать старые раны. В разделе Стори Славия показала свою новую маленькую любовь – роскошное темно-синее платье с асимметричным вырезом на плече и доходящее до декольте.
При этом отсутствие принтов и украшений сделало его более роскошным, и свободный низ подчеркнул тонкую фигуру знаменитости.
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«Прошу прощения за белье, не за этикетом. Шла выбирать красное. Сегодня не буду советоваться, я просто влюбилась в это платье» - пишет Славия.
Также девушка поделилась эмоциями по поводу выхода новой песни:
"Скоро премьера песни, в которой я написала о своих чувствах, о том, что чувствую в данный период, о своем отношении к отношениям в паре, и к жизни в целом...
Моя душа бунтует, когда играют и манипулируют мной. Все это проявляется в творчестве. Подсознательно. С моей жизни исчезает ненужное. Я выбираю тех, с кем уютно, легко и тепло моей души, при любых обстоятельствах. Я взрослая девочка. К этому времени я научилась чувствовать и проявлять себя, немного о себе понимать", призналась певица.
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