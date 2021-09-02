Бывшая жена Дзидзьо и известная певица Slavia анонсировала свое появление на популярном шоу и показала гламурный образ для съемок

Как известно, Ярослава Притула (настоящее имя исполнительницы) не так давно развелась со своим мужем, известным музыкантом Дзидзьо (Михаил Хома). Сейчас она сосредоточилась на продвижении своей сольной карьеры, и много времени посвящает работе.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Slavia рассказала поклонникам о новом проекте со своим участием.

«Завтра выйдет в эфир популярное реалити-шоу с моим участием. Три героини, три участницы. Мы такие разные...Угадайте, какая передача, и кто третья участница?», - написала певица.

Судя по опубликованному ею фото, второй участницей стала Юлия Юрина, которая также недавно начала выступать сольно под псевдонимом ЮЮ.

Slavia также рассказала, что съемки этого проекта для нее прошли непросто.

«... и хоть это одни из самых тяжелых (после X-Фактора, где нас будили среди ночи, с камерой, и светом в глаза) съемок, как морально, так и физически - получила удовольствие», - подчеркнула певица.

Для этих съемок она выбрала женственный образ в розовых оттенках с длинной юбкой с леопардовым принтом.

В комментариях к ее посту поклонники предположили, что певица появится в проекте «Богиня шопінгу».

Напомним, экс-жена Дзидзьо в шикарном платье откровенно заговорила о своих чувствах.

Как сообщала Politeka, Slavia показала, где и как приходит в себя после громкого расставания с Dzidzio.

Также Politeka писала, что экс-жена Дзидзьо Slavia в обновке поделилась своей большой радостью.