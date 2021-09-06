Известный украинский певец Дзидзьо поделился интересным видео

Как пишет Politeka.net, 37 летний певец Михаил Хома, который прославился под псевдонимом Дзидзьо, в своем Instagram показала кадры своего выступления в Бердичеве.

Дзидзьо со сцены заявил о дне рождения местного пивзавода и начал исполнять песню «Моя любовь».

«Допиши песню о пиве, что ты когда-то начал», - прокомментировала кадры экс-супруга Дзидзьо певица Славия (настоящее имя Ярослава Притула).

Напомним, Ярослава и Михаил официально состояли в браке с 2013 года. А в 2021 году совсем недавно пара заявила о том, развелась. В многочисленных интервью девушка признавалась, что мужчина был против того, чтобы она строила карьеру.

Отметим, недавно в Сети поползли слухи о воссоединении пары. Поводом стал пост Дзидзьо, в котором он рассказал, что два года назад стал счастливым жителем квартиры на Новообуховском шоссе. Фотографию певца прокомментировала Славия, которая поблагодарила экс-мужа за осуществленную мечту.

Поклонники сразу же начали писать, что Дзидзьо и Славия снова вместе.

Напомним, что экс-жена Дзидзьо в шикарном платье откровенно заговорила о своих чувствах.

Как сообщала Politeka, Slavia показала, где и как приходит в себя после громкого расставания с Dzidzio.

Также Politeka писала, что DZIDZIO в броском образе засветил Винника на съемочной площадке "Маски": "Лучшие мужчины государства"