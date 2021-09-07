Известная певица Оля Цибульская, которая является кумой Дзидзьо, поделилась с поклонниками историей своего успеха

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм звезда опубликовала архивное фото, на котором позировала в майке с глубоким вырезом.

«Киев в сентябре пахнет особенно. Надеждами и отчаянием одновременно. Если встать на бульваре Шевченко между студентами, которые бегут за пирожками в супермаркет и закрыть глаза, то с плеч слетает более 10 лет. Вспоминаю четко себя с подушкой, связанной в простыню, и на вокзале. Приехала покорять столицу. С дыркой в ​​кармане, но мечтами за пазухой», - предалась воспоминаниям звезда.

По ее словам, в Киеве ей приходилось нелегко. Она работала в ночном ресторане, где получала 200 гривен за вечер и еще 50 гривен за погрузку аппаратуры. А стипендии хватало лишь на проездной в метро и несколько продуктов.

Цибульская вспоминает, как студенткой участвовала в массовке программы «Шанс», не подозревая, что однажды будет лично знакома с Виталием Козловским и Натальей Могилевской.

Напомним, что Цибульская зажгла под хит Могилевской прямо на лестничной площадке: «Второе дыхание».

Ранее Politeka писала, что Цибульская в прозрачном платье устроила настоящий пожар с Козловским: "Сделай что-нибудь".

A еще Politeka сообщала, что Цибульская призналась, сколько весит: "Смотрю на эти фото...".