Відома співачка Оля Цибульська здивувала шанувальників відвертим фото в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, телеведуча і кума шоумена Дзідзьо Оля Цибульська, яка нещодавно показала сина, що підросло, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно в сторіс зірка запропонувала шанувальникам поговорити, відповідаючи на їхні запитання і коментарі. "Пиши, що хвилює. Давай рятуватися теплом від зливи", - запропонувала Оля фанатам.

Так, одна з передплатниць зізналася співачці: "Постійно переїдаю, моторошно переїдаю". На це Цибульська вирішила підтримати фанатку, зробивши заяву і про свою вагу. "Я теж зараз набрала. Але дивлюся на ці фото і згадую, як це любити себе. Давай разом?",- написала артистка і виклала спокусливе фото в сторіс.

На знімку Ольга відображена стоячи біля вікна з сірими шторами і купаючись в сонячних променях. Перед камерою вона з'явилася в обтягуючій сірій сукні з глибоким декольте і пікантним вирізом, який оголив стегно. Видно, що на співачці немає білизни, а в руці вона тримає витончений келих з шампанським.

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