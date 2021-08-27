Украинская певица Ольга Цибульская, кума Дзидзьо (Михаила Хомы), показала стильный лук для выступления на Черноморских играх

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская популярная певица среди украинского слушателя. Красотка является кумой солиста Дзидзьо Михаила Хомы, который недавно заявил о разводе. Также красотка дружит с Виталием Козловским и часто появляется с ним вместе. Не забывает Оля и об Инстаграм, где ведет активно свой блог.

На новых фото, которые Цибульская опубликовала в социальной сети, красотка была в платье с прозрачными частями, а также вырезом от бедра. Как можно понять, девушка выступала на Черноморских играх в Скадовске.

"1/2/3/4?

Черноморские Игры!

Уже соскучилась. Пересматриваю фотки.

Лето 2021 запомню таким счастливым как ваши глаза в Скадовске", - написала Оля.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Все супер", "2 огонь", "Слава Богу, за все", "Хорошие формы, тяжело не заметить", "Классный был ход с водой".

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская неожиданно обнародовала фото с младенцем на руках

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