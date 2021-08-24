Известная певица и телеведущая Оля Цибульская показала, где и с кем отмечает День независимости Украины

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Цибульская, которой приписывают роман с музыкантом Дзидзьо и поговаривают, что ее сын именно от него, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сети ярким праздничным фото с подросшим сыном и рассказала, где отмечает День независимости Украины.

Оказалось, что по случаю государственного праздника Ольга с семьей отправилась в Канев. На фотографии она с сыном запечатлена в удивительной локации с красивым пейзажем и с украинским прапором в руках. Перед камерой певица появилась в необычной темно-синей вышиванке с ярким узором, который напоминает апельсины. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице стильные солнцезащитные очки и очаровательная улыбка.

В подпсии к фотографии Цибульская написала: "А ты в каком городе? С Днем Рождения, Кицька! Любим тебя очень. Празднуем в Каневе, Нестор впервые приехал со мной на гастроли".

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