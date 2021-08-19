Певица Оля Цибульская, кума DZIDZIO, показалась вместе с Виталием Козловским

Как пишет Politeka.net, Цибульская является приятельницей и кумой DZIDZIO. Девушка активно ведет инстаграм и делится там самым интересным.

Красотка записала сторисы, где показалась вместе с Виталием Козловским

"Что моя, тучка. Чмок тебе большой. Виталик там рот открыл, только его не видно", - сказала Оля, на сторис.

"Вы видели, какая я жирная в прошлом сторис. Вот так как снимешь, а потом как посмотришь на себя, снова депрессия. А еще Козловский ходит худой и красивый", - рассказала Оля на втором стори.

На одном сторис девушка была в шикарном зеленом платье с поясом и цветами в волосах. На втором сторис Цыбульская сменила наряд, хотя украшения в волосах решила оставить. Козловский был в брюках, пиджаке и футболке.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией в сторис Инстаграм.

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