Певица Ольга Цибульская, кума DZIDZIO, рассказала о своем состоянии после печальной новости

35-летняя артистка, которая является хорошей подругой певца Виталия Козловского обратилась к поклонникам в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как известно, в семье Козловского на днях произошло большое горе - исполнитель потерял отца, здоровье которого значительно пошатнулось после перенесенного год назад коронавируса.

Печальная весть застигла Ольгу во время отпуска. Девушка предстала на кадрах замученной и без настроения.

"Сегодня сил на сториз - ноль. Жара. Неделя была сложной, и новости разные вокруг... Больно, когда друзья теряют родных, - сообщила она, обратившись к поклонникам, - Проведите этот день, как хочется... Главное - отдохните и найдите что-то, чтобы улыбнуться".

Напомним, отца Козловского не стало 15 августа, ему было 74 года. Певец сделал душещипательный пост в Инстаграм, поделившись фото с родственником.

"Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день - ушел из жизни мой лучший папа в мире - Виталий Сергеевич Козловский. Пишу не для сострадания, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия или просто посмотрите на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя", - попросил артист.

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