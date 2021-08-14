Виталий Козловский пожаловался на проблемы и сделал яркие снимки

Как сообщает Politeka.net, украинский певец Виталий Козловский не перестает удивлять поклонников. Он рассказал, что ближе к тридцати лет начал понимать, что фраза "все там будем" - это про кабинет врачу-психотерапевта.

Об этом Козловский рассказал на своей странице в сети Instagram.

К своему посту в сети он прикрепил несколько снимков и видео. Памятник основателям Киева установлен в 1982 году в честь основателей Киева. Именно на него залез Виталий Козловский и повис, держась рукой за постамент, а другой показывая "знак победы". Настоящий паркур от звезды украинской сцены!

Фото было сделано ночью, когда рядом не было никого из киевлян. Певец выбрал для ночной вылазки удобную одежду: белую свободную футболку, серые широкие брюки и кеды в тон.

В комментариях многие украинцы предлагают услуги психотерапевта, а другие расспрашивают Козловского о его проблемах.

"Обращайтесь! Я будущий психолог но знания уже имеются", "Что он курит ?😂", "Что у вас вообще произошло, что вы туда пошли?", "100%, мне 29) я вот неделю назад начала посещать психотерапевта", - пишут в комментариях.

Напомним, о резком ухудшении состояния здоровья Виталия Козловского, певец вышел на связь.

Как сообщала Politeka, Виталий Козловский упал на сцене, войдя в раж: кадры конфуза появились в Сети.

Также Politeka писала, что Козловский на фоне слухов о романе с Цибульской показал ту, что ждет его дома.