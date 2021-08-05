Певец Виталий Козловский заставил своих поклонников переживать

36-летний артист сообщил в "сториз" у себя в Инстаграм об ухудшении состояния здоровья, передает Politeka.net.

По его словам, накануне ему стало плохо, поднялась температура. Виталий предполагает, что, возможно, заразился коронавирусом. Певец сделал тест и ждет результаты, надеясь на лучшее.

"Друзья, спасибо вам за вашу активность❤️ Вечером поднялась температура, чувствую себя плохо... Сделал тест на 👑, результат утром. Надеюсь, это просто что-то незначительное. Завтра хочу что-то прикольное вам предложить)) Будьте здоровы", - сообщил он.

Напомним, коронавирус не обошел семью Козловского - в прошлом году переболел его пожилой отец, и окончательно не восстановился до сих пор. Виталий рассказывал, что последствия были ужасающими: двустороння пневмония и реанимация.

"Скорая ехала к папе 7,5 часов, мест в больницах не хватает, люди лежат в коридорах, персонала тоже не хватает. Чтобы сделать срочную компьютерную томографию легких, нужно ждать очереди в несколько дней и делать ночью...", - делился своей бедой ранее артист.

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