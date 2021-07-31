Артисты Виталий Козловский и Ольга Цибульская удивили поведением у всех на виду

Как сообщает Politeka.net, на Пасху у Цибульской в сети появилось весьма неоднозначное видео с певцом Виталием Козловским. Позже она показала еще одно видео с Козловским, где пожаловала к нему домой в образе учительницы.

На эту дружбу обратили внимание многие украинцы и начали задаваться вопросом: неужели у звезд роман? На волне этих слухов Виталий Козловский показал в Instagram ту, что ждет его дома - это оказалась кошка.

Маленькое пушистое чудо по имени Кася появилось в доме певца Виталия Козловского несколько лет назад к Рождеству. Он увидел котенка, когда приехал домой – во Львов. И это была любовь с первого взгляда. Теперь каждый день дома Виталика ждет Кася – персидская кошка. Она очень дружелюбная, ласковая, никогда не кусается, не царапается и очень любит сидеть на руках.



"Вот эта вонючая мурзилка меня встречает. Люблю ее, обожаю, обожаю", - говорит Козловский, целуя пушистика.

На другом видео он показал кадры в комании Оли Цибульской. Видео вышло весьма забавным. Козловский показал, на опубликованных кадрах, что к нему пришла Цибульская. При этом звезда примерила на себя образ учительницы - надела парик и сделала объемную прическу. Для большего антуража Цыбульская надела пиджак в ромашку, а под него белую рубашку.

"Боже, мужик Козловский, обожаю!", - восклицает Цибульская.

Козловский сам того не ведая подогрел слухи о их романе еще больше - ведь в конце видео Цибульская набрасывается на певца с поцелуями.

Напомним, что Ольга Цибульская показала подросшего сына-шутника.

Как сообщала Politeka, Ольга Цибульская в обтягивающих лосинах занялась растяжкой прямо на улице: кадры "пикантной" тренировки.

Также Politeka писала, что Цибульская в образе с цветочным венком рассказала о переменах в украинском шоу-бизнесе.