Чего только не бівает с звездами

Это действительно страшно, когда случается с людьми

Как сообщает Politeka.net, никому из нас не хотелось бы опозориться перед людьми, которые нас уважают и любят. А что уж говорить о звездах! Но многие из них нередко попадали в неловкие ситуации на глазах у многотысячной публики прямо на сцене.

Не обошла такая неловкая ситуация и Виталия Козловского, который в Instagram показал, как падает на сцене.

Виталий Козловский вышел на сцену исполнить пару своих песен и для своего эффектного выхода он выбрал эффектный наряд. В конце одной из песен он ушел в раж, начал прыгать и танцевать на сцене зажигательные танцы, что и сыграло с ним злую шутку. Певец поскользнулся и, не удержав равновесия, упал на пол. Нужно отдать ему должное, он не растерялся и быстро поднялся, продолжая концерт.

Стоит отметить, что не каждое его падение на сцене закончилось так легко и без травм. Так, в 2012 году Виталий Козловский случайно упал на сцене в Ялте во время репетиции своего номера.

Ему тогда было настолько больно, что самостоятельно встать он уже не мог. Вызвали скорую помощь, которая экстренно доставила певца в больницу с диагнозом - смещение позвоночника.

Напомним, Виталий Козловский в объятиях Хименеса-Браво засветился на «Мастер Шеф».

А еще Politeka писала, что Козловский сменил профессию ради "любимца" Тины Кароль, набор впечатляет.

Также Politeka сообщала, Козловский засветил ролевые развлечения с Цибульской.