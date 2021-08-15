Украинская певица Оля Цибульская показала, как развлекается с красавчиками в последние недели лета

Как пишет Politeka.net, Цибульская является популярной певицей в Украине и дружит с Дзидзьо, для которого стала кумой. Девушка также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых кадрах Оля была в блузе и шортиках. Красотка пустилась в пляс вместе с двумя парнями. Видео получилось забавным и зажигательным, и Оля решила попросить оценить видеоролик фанатам:

"Оцени наш танец от 1 до 10

кто-то: Оля, до конца лета осталось 2 недели. Что будем делать?

я:".

Фанаты посмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Вы крутая", "Кормлю сына и подтанцовываю", "Зажигалочка, супер, 10", "Вау", "От что-что, а а парни прикольные", "Госпожа Цибульская прямо огонь", "Огонь, это 10, то есть все 100".

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