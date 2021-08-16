Смерть отца стала настоящим ударом для певца Виталия Козловского - мужчины были очень близки

Виталий Козловский-старший скончался 15 августа на 75 году жизни. Его сын, известный украинский артист, сделал трогательный пост в Инстаграм, попрощавшись с родственником и показав серию душевных фото с ним, передает Politeka.net.

"Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день - ушел из жизни мой лучший папа в мире - Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947-15.08.2021). Пишу не для сострадания, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия или просто посмотрите на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя. 💔", - сообщил Козловский.

Коллеги по цеху, а также обычные украинцы кинулись соболезновать утрате Виталия. Так, слова поддержки выказали актриса Ольга Сумская, певицы Алина Гросу, Виктория Смеюха, Светлана Тарабарова, Ольга Цибульская и другие.

"Боже, Виталичек... Какая печальная новость... Глубокие соболезнования... Наш Виталий Сергеевич... 😢😢😢🙏🏻"

"Витася, держись🙏🏻🙏🏻🙏🏻 наши соболезнования 😔😔😔"

"Держись, дорогой друг!😢❤️ В этот момент ты связан с папой узами молитвы и любви. Соболезную. Светлая память!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼"

"Как????? Держись, невероятный папа!!!! Обожаю его, Светлая Память"

"Не могу поверить…😢😢😢 Невосполнимая утрата 😭 Витальчик, дорогой, прими мои самые искренние соболезнования 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Держись!!!🙌🏼 Пишу и не могу подобрать слов…😿"

"Пусть душа папина отдыхает и всегда радуется твоим успехам и свершениям. ❤️"

"Хороший был человек!) Просто пришла его пора отправится в Рай. Оставил достойного сына и дочь. Жизнь продолжается его детьми..."

Напомним, произошла трагедия в семье Козловского, певец оплакивает самого близкого человека: "Прошу вас помолиться"

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