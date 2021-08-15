Певец Виталий Козловский потерял близкого человека
Как передает Politeka.net, трагической новостью артист поделился на своей страничке в Instagram.
"Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день - ушел из жизни мой лучший папа в мире - Виталий Сергеевич Козловский. Пишу не для сострадания, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия или просто посмотрите на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя", - сообщил певец.
Также Виталий прикрепил трогательные кадры с отцом.
Певица МакSим покинула больницу в инвалидном кресле, кадры: "Частично потеряла..."
Ольга Сумская в слишком длинном платье оконфузилась на красной дорожке: момент попал на видео
Бунт под окнами Офиса Президента, в ход пошли шины и дымовые шашки, есть пострадавшие: кадры столкновений
Винник и его "тайная жена" слились в романтичном танце под хит Тины Кароль, видео: "Как же красиво"
Оборвалась жизнь культового актера, жену не пускают на похороны: подробности трагедии
Козловский ранее рассказывал, что перевез отца из Львова в Киев.
В столице исполнитель приобрел близкому человеку квартиру. А вот мама Виталия