Певец Виталий Козловский потерял близкого человека

Как передает Politeka.net, трагической новостью артист поделился на своей страничке в Instagram.

"Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день - ушел из жизни мой лучший папа в мире - Виталий Сергеевич Козловский. Пишу не для сострадания, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия или просто посмотрите на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя", - сообщил певец.

Также Виталий прикрепил трогательные кадры с отцом.

Козловский ранее рассказывал, что перевез отца из Львова в Киев.

В столице исполнитель приобрел близкому человеку квартиру. А вот мама Виталия