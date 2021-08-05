Известный исполнитель Виталий Козловский показала новое фото и удивил поклонников

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и покоритель женских сердец Виталий Козловский часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз артист озадачил публику выставив в сеть фото с "седой" головой и заговорив о болезни.

Как видно, на новом снимке Виталик запечатлен, сидя на стульчике в интересной позе. Перед камерой он появился в стильном сером костюме с черной рубашкой и интересным украшением на руке. В глаза бросается его "седая" голова – не так давно певец перекрасил волосы в светлый оттенок, при этом оставив темной свою бороду.

В подписи к кадру Козловский написал: "Коронавирус не подтвердился! От вас столько тепла и пожеланий здоровья, что у болезни просто не было шансов. Берегите себя!". Похоже, недавно артист делал тест на китайский коронавирус и теперь поделился с фанатами его результатом.

Напомним, Резкое ухудшение состояния здоровья Виталия Козловского, певец вышел на связь: "Чувствую себя...".

Как сообщала Politeka, Виталий Козловский упал на сцене, войдя в раж: кадры конфуза появились в Сети.

Также Politeka писала, что Козловский на фоне слухов о романе с Цибульской показал ту, что ждет его дома: "Обожаю!".