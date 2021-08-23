Певица Ольга Цибульская, которая является кумой исполнителя и продюсера DZIDZIO, показала, как изменилась за последние два года
Как пишет Politeka.net, Цибульская поделилась кадрами с «Черноморских игор», показав себя и «Холостяка» Никиту Добрынина сейчас и два года назад.
«2019 VS 2021. Как нам с @nikitadobrynin больше подходит: тогда или сейчас? Черноморские игры возвращают детство. И счастье, которое возможно только в детстве. Мы с Никитой встретились впервые за полгода. Теперь оба в статусе родителей. На сцене, которая помнит нас практически детьми. Спасибо за сказку на берегу Черного моря», - подписала фото звезда.
В комментариях артистке оставили массу приятных слов и отзывов о ее двух образах.
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«С годами все лучше», «Более загорелые, стройные, счастливее и увереннее! Так держать», «Сейчас вы просто нереальны, посмотрим что будет через несколько лет», «как шоколадки», «Цибульская ты красотка», «вы настолько настоящая ,таких людей как вы единицы», «Оля сейчас, Никита тогда», - пишут пользователи сети.
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