Співачка Ольга Цибульська, кума DZIDZIO, розповіла про свій стан після сумної новини

35-річна артистка, яка є хорошою подругою співака Віталія Козловського звернулася до шанувальників в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Як відомо, в родині Козловського днями сталося велике горе - виконавець втратив батька, здоров'я якого значно похитнулося після перенесеного рік тому коронавірусу.

Сумна звістка захопила Ольгу під час відпустки. Дівчина постала на кадрах змученою і без настрою.

"Сьогодні сил на сторіз - нуль. Спека. Тиждень був не простим, і новини різні навколо... Боляче, коли друзі втрачають рідних, - повідомила вона, звернувшись до шанувальників, - Проведіть цей день, як хочеться... Головне - відпочиньте і знайдіть щось для посмішки".

Нагадаємо, батька Козловського не стало 15 серпня, йому було 74 роки. Співак зробив зворушливий пост в Instagram, поділившись фото з родичем.

"Дорогі друзі. У мене сьогодні дуже важкий день - пішов з життя мій найкращий тато в світі - Віталій Сергійович Козловський. Пишу не для співчуття, прошу вас помолитися за душу раба Божого Віталія або просто подивіться на ці фотографії і подумки побажайте душі мого тата вічного спокою", - попросив артист.

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