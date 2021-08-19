Співачка Оля Цибульська, кума DZIDZIO, здалася разом з Віталієм Козловським
Як пише Politeka.net, Цибульська є приятелькою і кумою DZIDZIO. Дівчина активно веде Instagram і ділиться там найцікавішим.
Красуня записала сторіси, де здалася разом з Віталієм Козловським
"Що моя, хмаринка. Чмок тобі великий. Віталік там рот відкрив, тільки його не видно", - сказала Оля, на сторіс.
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"Ви бачили, яка я жирна в минулому сторіс. Ось так як знімеш, а потім як подивишся на себе, знову депресія. А ще Козловський ходить худий і красивий", - розповіла Оля на другому сторі.
На одному сторіс дівчина була в шикарній зеленій сукні з поясом і квітами у волоссі. На другому сторіс Цибульська змінила вбрання, хоча прикраси у волоссі вирішила залишити. Козловський був у брюках, піджаку і футболці.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією в сторіс Instagram.
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