Українська співачка Оля Цибульська показала, як розважається з красунчиками в останні тижні літа
Як пише Politeka.net, Цибульська є популярною співачкою в Україні і дружить з Дзідзьо, для якого стала кумою. Дівчина також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових кадрах Оля була в блузі і шортиках. Красуня пустилася в танок разом з двома хлопцями. Відео вийшло кумедним і запальним, і Оля вирішила попросити оцінити Відеоролик фанатам:
"Оціни наш танець від 1 до 10
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хтось: Оля, до кінця літа Залишилося 2 тижні. Що будемо робити?
мене:".
Фанати подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали коментарі:
"Ви крута", "годую сина і підтанцьовую", "Запальничка, супер, 10", "Вау", "від що-що, А а хлопці прикольні", "пані Цибульська прямо вогонь", "вогонь, це 10, тобто всі 100".
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