Известная певица и телеведущая Оля Цибульская, которая стала кумой певца Дзидзьо, рассказала о рождении сына и сложностях, с которыми столкнулась

Популярная певица и телеведущая привыкла показывать свою жизнь на кадрах в Инстаграм, а также рассказывать о личном. В этот раз Цибульская решила ответить на самые интересные вопросы поклонников и сопроводила свои ответы показательными кадрами.

«Девушка с ребенком, думаю, встречаться ли?» - пишет один из пользователей.

Ольга ответила: «Самый крутой бонус, который может быть у женщины. С материнством открывается космическая любовь и нежность».

«Был ли у вас стресс после родов?» - спрашивает поклонница.

Ольга сопроводила пост архивным кадром с младенцем и написала: «После самых родов нет, не было. Мы так ждали сына, что я готова была на все. Да и организм у нас такой мудрый, что почти делает сам все. Стресс был потом, когда пыталась объединить работу и сына. Учусь до сих пор, поэтому все еще стрессую».

Также ранее Ольга поделилась солнечным фото с сыном: она с ребенком запечатлена в удивительной локации с красивым пейзажем и с украинским прапором в руках. Перед камерой певица появилась в необычной темно-синей вышиванке с ярким узором, который напоминает апельсины.

Напомним, Кума Дзидзьо Цибульская в эффектном наряде зажгла рядом с известным "холостяком": "Мы с Никитой…".

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