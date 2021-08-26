Певица Оля Цибульская, кума DZIDZIO, рассказала о процедурах красоты, которые приводят ее в порядок

Артистка часто поднимает тему похудения на своей странице в Инстаграм. Также она нередко рассказывает о том, как приводит себя в порядок и какие ограничения в еде ставит.

Отвечая на вопросы фанатов, Ольга раскрыла «секрет» красоты.

«Вы делаете какие-то косметологические инъекции? Если да, то какие? Посоветуйте, что вам помогает держать овал, скулы и тд.?» - пишет одна из поклонниц.

«Я дико боюсь уколов в лицо. Делаю массажи (давно не была). Пробовала аппаратную косметологию. Очень хорошо для моего лица помогает "не «жрать на ночь», - подметила Ольга и показала несколько своих кадров.

Напомним, что украинская певица в прошлом году смогла сбросить лишних 15 килограммов. Такого серьезного результата ей удалось добиться благодаря нашумевшему способу сбросить вес – интервальному голоданию и сбалансированному питанию.

Однако, когда Ольга немного расслабилась и прекратила придерживаться правильного режима, а также не соблюдала нужные ограничения в еде и часто баловала себя вкусностями, она снова набрала лишнего, на что и пожаловалась недавно на мероприятии.

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