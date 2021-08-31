Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская, которая является кумой исполнителя и продюсера Дзидзьо (Михаила Хомы), повеселила украинцев зажигательными танцами

Как пишет Politeka.net, Цибульская поделилась у себя в Инстаграм забавным видео со съемок. Красотка устроила танцы прямо на лестничной клетке, напевая себе под нос хит Натальи Могилевской «Я танцевала». Артистка была одета в черное платье. Ее голову украшал крупный красный цветок. Звезда зажигала, прыгала и выглядела очень вдохновленной. В конце видео она передала привет Могилевской.

Впрочем, как оказалось, Цибульская специально подбадривала себя перед съемками, поскольку очень устала.

«А так выглядит второе дыхание за минуту до кадра. Даже, если ты уже не можешь посчитать количество съемок за последние несколько дней», - подписала видео звезда.

Отметим, что Цибульская все чаще появляется на экранах телевизоров, участвуя в концертах и шоу. Звезда активно строит карьеру, не забывая и про семью.

Напомним, что Ольга Цибульская наклонилась к публике, ошеломив разрезом от бедра: "Хорошие формы…".

А еще Politeka писала, что Цибульская показала мужа, которого скрывает от публики: "Обещаю...".

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