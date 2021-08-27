Українська співачка Ольга Цибульська, кума Дзідзьо (Михайла Хоми), показала стильний лук для виступу на Чорноморських іграх

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська популярна співачка серед українського слухача. Красуня є кумою соліста Дзідзьо Михайла Хоми, який нещодавно заявив про розлучення. Також красуня дружить з Віталієм Козловським і часто з'являється з ним разом. Не забуває Оля і про Instagram, де веде активно свій блог.

На нових фото, які Цибульська опублікувала в соціальній мережі, красуня була в сукні з прозорими частинами, а також вирізом від стегна. Як можна зрозуміти, дівчина виступала на чорноморських іграх у Скадовську.

"1/2/3/4?

Чорноморські Ігри!

Вже скучила. Переглядаю фотки.

Літо 2021 запам'ятаю таким щасливим як Ваші очі в Скадовську", - написала Оля.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Все супер"," 2 вогонь"," Слава Богу, за все"," хороші форми, важко не помітити","класний був хід з водою".

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