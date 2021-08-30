Українська співачка Ольга Цибульська, кума Дзідзьо (Михайла Хоми), повеселила особистим відео з колегою

Відома телеведуча останнім часом все частіше бере участь в різних зйомках на шоу, а також встигає спілкуватися зі своєю аудиторією в Instagram. На одному зі світських вечорів Ольга встигла повеселити витівкою спільно з колегою.

Так, телеведуча разом з Юрієм Горбуновим записала коротке гуморне відео, в якому влаштувала запальні танці. У класичному чорному костюмі Горбунов вирішив виконати з Цибульської однакові рухи. Притримуючи сукню, Ольга підтримала ідею і засміялася на камеру.

"Залишай 🔥 в коментарях, якщо краще вийшло у мене і ❤️- якщо в @gorbunovyuriy. Так виглядає емоція "провели весілля року" ⠀Дякую! як круто, що казки бувають не тільки в казках 💓» - пише Цибульська.

Шанувальники відповіли:

"👏У Вас Оля звичайно краще, граціозніше😍, але і у Юрія теж не погано, так забавно😁 👍!; А посмішка яка❤; Позитив;)); як багато вогню; тут відразу переможець видно; добре спрацювалися; от і не сумуйте».

Як відомо, Оля Цибульська популярна співачка серед українського слухача. Красуня є кумою соліста Дзідзьо Михайла Хоми, який нещодавно заявив про розлучення. Також красуня дружить з Віталієм Козловським і часто з'являється з ним разом. Не забуває Оля і про Instagram, де веде активно свій блог.

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