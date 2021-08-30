Украинская певица Ольга Цибульская, кума Дзидзьо (Михаила Хомы), повеселила личным видео с коллегой
Известная телеведущая в последнее время все чаще принимает участие в различных съемках на шоу, а также успевает общаться со своей аудиториев в Инстаграм. На одном из светских вечеров Ольга успела повеселить выходкой совместо с коллегой.
Так, телеведущая вместе с Юрием Горбуновым записала короткое юморное видео, в котором устроила зажигательные танцы. В классическом черном костюме Горбунов решил исполнить с Цибульской одинаковые движения. Придерживая платье, Ольга поддержала идею и засмеялась на камеру.
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«Оставляй 🔥 в комментариях, если получилось лучше у меня или ❤️- Юры Горбунова. Так выглядит эмоция «провели свадьбу года».⠀Спасибо! как круто, что сказки бывают не только в сказках 💓» - пишет Цибульская.
Поклонники ответили:
«👏У Вас Оля конечно лучше, грациознее😍, но и у Юрия тоже не плохо, так забавно😁👍!; А улыбка какая❤; Позитив;)); как много огня; тут сразу победитель виден; хорошо сработались; Вот и не скучайте».
Как известно, Оля Цибульская популярная певица среди украинского слушателя. Красотка является кумой солиста Дзидзьо Михаила Хомы, который недавно заявил о разводе. Также красотка дружит с Виталием Козловским и часто появляется с ним вместе. Не забывает Оля и об Инстаграм, где ведет активно свой блог.
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