Співачка Оля Цибульська, кума українського виконавця Дзідзьо, засвітила чоловіка, якого приховує багато років
35-річна артистка вже понад 10 років приховує обличчя чоловіка, з яким будує стосунки, передає Politeka.net. За словами Цибульської, її чоловік - непублічна особистість, що і стало причиною такої поведінки.
Примітно, що співачка часто публікує кадри з чоловіком в Instagram, але його обличчя завжди приховане від публіки.
Так, в новому пості зірка оприлюднила фото, на якому цілується з чоловіком, коли його голову прикривав капелюх. Красуня зворушила постом, привітавши коханого з днем народження.
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"Обіцяю на 90 років подарувати тобі молоду масажистку😂⠀
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Мусік, з Днем Народження!⠀
Любимо тебе❤️❤️❤️❤️❤️ ", - написала Оля.
За дві години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів:
"Урааааа ❤️ з днем народження😍 😍", "щиро вітаю з Днем Народження🎁. Безмежної радості і величезного успіху 🎉", "а для чого вітати на публіку якщо він не на публіці", "А що сьогодні «день солом‘яного капелюха « ???!!!😂Джамала , Ольга Сумська , Тоня Матвієнко , Катя Осадча , Тарас Тополя , Нікіта Добринін , Дорофеєва, Дзідзьо , Дьомін , Ірина Білик і ще безліч публічних людей - показують свої половинки , ми знаємо про них , а тут Капелюх Солом’яний і вірш для нього ???😮".
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