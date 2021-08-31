Певица Оля Цибульская, кума украинского исполнителя Дзидзьо, засветила мужа, которого скрывает много лет

35-летняя артистка уже более 10 лет скрывает лицо мужчины, с которым строит отношения, передает Politeka.net. По словам Цибульской, ее супруг - непубличная личность, что и стало причиной такого поведения.

Примечательно, что певица часто публикует кадры с мужем в Инстаграм, но его лицо всегда скрыто от публики.

Так, в новом посте звезда обнародовала фото, на котором целуется с супругом, когда его голову прикрывала шляпа. Красотка растрогала постом, поздравив любимого с днем рождения. Звезда рассказала, что у нее остался трепеть к мужу, как и много лет назад, а в конце дала необычное обещание.

"Обещаю на 90 лет подарить тебе молодую массажистку😂 ⠀

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Мусик, с днем рождения! ⠀

любим тебя❤️❤️❤️❤️❤️", - написала Оля.

За два часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев:

"Урааааа ❤️ С днем рождения 😍😍", "Искренне поздравляю с Днем рождения 🎁. Безграничной радости и огромного успеха 🎉", "А для чего поздравлять на публику если он не на публике", "А что сегодня «день соломенной шляпы« ??? !!! 😂Джамала, Ольга Сумская, Тоня Матвиенко, Катя Осадчая, Тарас Тополя, Никита Добрынин, Дорофеева, Дзидзьо, Демин, Ирина Билык и еще множество публичных людей - показывают свои половинки, мы знаем о них, а тут Шляпа Соломенная и стихотворение для нее??? 😮".

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