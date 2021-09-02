Известная певица Оля Цибульская удивила поклонников откровенным фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, телеведущая и кума шоумена Дзидзьо Оля Цибульская, которая недавно показала подросшего сына, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно в сторис звезда предложила поклонникам поговорить, отвечая на их вопросы и комментарии. "Пиши, что волнует. Давай спасаться теплом от ливня", - предложила Оля фанатам.

Так, одна из подписчиц призналась певице: "Постоянно переедаю, жутко переедаю". На это Цибульская решила поддержать фанатку, сделав заявление и о своем весе. "Я тоже сейчас набрала. Но смотрю на эти фото и вспоминаю, как это любить себя. Давай вместе?", - написала артистка и выложила соблазнительное фото в сторис.

На снимке Ольга запечатлена стоя у окна с серыми шторами и купаясь в солнечных лучах. Перед камерой она появилась в обтягивающем сером платье с глубоким декольте и пикантным вырезом, который оголил бедро. Видно, что на певице нет белья, а в руке она держит изящный бокал с шампанским.

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