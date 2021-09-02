Известная певица Оля Цибульская удивила поклонников откровенным фото в соцсети
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, телеведущая и кума шоумена Дзидзьо Оля Цибульская, которая недавно показала подросшего сына, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно в сторис звезда предложила поклонникам поговорить, отвечая на их вопросы и комментарии. "Пиши, что волнует. Давай спасаться теплом от ливня", - предложила Оля фанатам.
Так, одна из подписчиц призналась певице: "Постоянно переедаю, жутко переедаю". На это Цибульская решила поддержать фанатку, сделав заявление и о своем весе. "Я тоже сейчас набрала. Но смотрю на эти фото и вспоминаю, как это любить себя. Давай вместе?", - написала артистка и выложила соблазнительное фото в сторис.
На снимке Ольга запечатлена стоя у окна с серыми шторами и купаясь в солнечных лучах. Перед камерой она появилась в обтягивающем сером платье с глубоким декольте и пикантным вырезом, который оголил бедро. Видно, что на певице нет белья, а в руке она держит изящный бокал с шампанским.
Пугачева на рыбалке засветила мешки под глазами и юного спутника: "Галкину замена растет"
Оборвалась жизнь знаменитого российского актера, родом из Украины: "Часто вспоминал Родину"
Трагедия на линейке первоклассников в украинской школе: скорая не смогла помочь
Врачам пришлось бороться за жизнь родной сестры Софии Ротару, что с ней сейчас: "Состояние тяжелое"
Беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры: "Берите на заметку..."
Напомним, Кума Дзидзьо Цибульская зажгла под Могилевскую прямо на лестничной площадке: "Второе дыхание"
Как сообщала Politeka, Растроганная кума Дзидзьо Цибульская показала мужа, которого скрывает много лет: "Обещаю...".
Также Politeka писала, что Кума Дзидзьо Цибульская повеселила украинцев выходкой вместе с Горбуновым: "Свадьба года".