Співачка Оля Цибульська, кума Дзідзьо (Михайла Хоми), показала, як розважається з Віталієм Козловським

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська стала популярною співачкою в Україні. Красуня є кумою Михайла Хоми, який нещодавно розлучився зі співачкою Slavia. Оля також дружить з відомим українським виконавцем Віталієм Козловським. Дівчина також активно веде блоги в соціальних мережах, підігріваючи інтерес до своєї персони.

На нових кадрах Цибульська позувала в прозорій сукні. Дівчина стояла поруч з Віталієм Козловським, пустившись в танок. Ролик опублікувала Оля в соціальній мережі Тікток.

"За мене, за Віталія Козловського. Будь чи не будь, зроби що-небудь", - написала Оля.

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@cybulskaya

💙 - за мене, 💛 - за @vkozlovskiy #будьилинебудь #сделайжечтонибудь #ootd

♬ i wanna be or not be your slave - ᴍɪʟʟᴇɴɴɪᴀʟ ᴀᴇꜱᴛʜᴇᴛɪᴄꜱ

Фоловери поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Цибульська, люблю", "чекаємо у Вінниці", "вогонь".

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