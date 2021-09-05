Співачка Оля Цибульська, кума Дзідзьо (Михайла Хоми), показала, як розважається з Віталієм Козловським
Як пише Politeka.net, Оля Цибульська стала популярною співачкою в Україні. Красуня є кумою Михайла Хоми, який нещодавно розлучився зі співачкою Slavia. Оля також дружить з відомим українським виконавцем Віталієм Козловським. Дівчина також активно веде блоги в соціальних мережах, підігріваючи інтерес до своєї персони.
На нових кадрах Цибульська позувала в прозорій сукні. Дівчина стояла поруч з Віталієм Козловським, пустившись в танок. Ролик опублікувала Оля в соціальній мережі Тікток.
"За мене, за Віталія Козловського. Будь чи не будь, зроби що-небудь", - написала Оля.
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Фоловери поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Цибульська, люблю", "чекаємо у Вінниці", "вогонь".
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