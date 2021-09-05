Певица Оля Цибульская, кума Дзидзьо (Михаила Хомы), показала, как развлекается с Виталием Козловским

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская стала популярной певицей в Украине. Красотка является кумой Михаила Хомы, который недавно развелся с певицей Slavia. Оля также дружит с известным украинским исполнителем Виталием Козловским. Девушка также активно ведет блоги в социальных сетях, подогревая интерес к своей персоне.

На новых кадрах Цибульская позировала в прозрачном платье. Девушка стояла рядом с Виталием Козловским, пустившись в пляс. Ролик опубликовала Оля в социальной сети ТикТок.

"За меня, за Виталия Козловского. Будь или не будь, сделай что-нибудь", - написала Оля.

Фолловеры поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Цибульская, люблю", "Ждем в Виннице", "Огонь".

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