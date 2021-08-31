Українська співачка і телеведуча Ольга Цибульська, яка є кумою виконавця та продюсера Дзідзьо (Михайла Хоми), повеселила українців запальними танцями

Як пише Politeka.net, Цибульська поділилася у себе в Instagram кумедним відео зі зйомок. Красуня влаштувала танці прямо на сходовій клітці, наспівуючи собі під ніс хіт Наталії Могилевської «Я танцювала». Артистка була одягнена в чорну сукню. Її голову прикрашала велика червона квітка. Зірка запалювала, стрибала і виглядала дуже натхненною. Наприкінці відео вона передала привіт Могилевській.

Втім, як виявилося, Цибульська спеціально підбадьорювала себе перед зйомками, оскільки дуже втомилася.

«А так виглядає друге дихання за хвилину до кадру. Навіть, якщо ти вже не можеш порахувати кількість зйомок за останні кілька днів», - підписала відео зірка.

Відзначимо, що Цибульська все частіше з'являється на екранах телевізорів, беручи участь в концертах і шоу. Зірка активно будує кар'єру, не забуваючи і про сім'ю.

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