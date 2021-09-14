После развода с DZIDZIO (Михаилом Хомой) жизнь певицы Slavia (Ярославы Притулы), заиграла новыми красками

Как известно, Михаил и Ярослава расстались после двадцати лет отношений. Причиной разрыва, по словам артистки, стало невнимание со стороны мужа. Также ходили слухи о романтической связи DZIDZIO с певицей Олей Цибульской.

Как бы там ни было, но сейчас Slavia с головой ушла в работу. Девушка была в тени супуга много лет, пока, наконец, не решилась начать сольную карьеру в прошлом году.

Так, Ярослава готовится к большому концерту 4 ноября, который состоится в филармонии. Экс-жена Хомы выступит с оркестром, дирижеровать который будет ее хороший друг еще со школьных времен - Тарас Демчишин.

В Сети начали поговаривать о романтической связи Slavia и Демчишина. Парочка держит интригу и уклончиво отвечает на вопросы журналистов о личной жизни.

Под последним постом в Инстаграм Ярославы, в котором она поделилась фрагментом выступления с тем же оркестром, между ними с Тарасом произошел любопытный диалог, передает Politeka.net.

Артисты обменялись любезностями в комментариях, не сдержав своих чувств:

"Ты Славка, уникальная, браво! Молодчинка! На английском - шикарно❤️", - написал Демчишин.

"Дорогой Тарас! Приняла твое предложение с осторожностью... Петь с оркестром это большая ответственность. Спасибо, что поверил в меня! На сцене чувствую свою силу, чувствую себя просто космически 🌞🪐💫", - ответила ему экс-жена DZIDZIO.

"Супер! Я так и хотел, работаем дальше! Для меня удовольствие слушать твое прекрасное пение, можешь меня считать своим придворным капельмейстером🤴", - не удержался дирижер.

Публика бурно комментирует: "Счастья Вам Славия и Тарас, Вы настоящие, талантливые люди. Браво👏"; "👏Браво! Только надо сцену большего масштаба. А то тесновато даже голосу😍😍😍💓"; "🔥❤️сила !!! 👏👏Овации! До мурашек!!!"

Напомним, что известный украинец рассказал о своих отношениях с экс-женой Дзидзьо Slavia: "Прекрасно!"

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