Украинская певица Оля Полякова зажгла на сцене перед публикой

Популярная артистка завоевала большую любовь украинцев, пишет Politeka.net. Звезда выступает по разным городам и собирает полные залы.

Сейчас певица выступает со своей концертной программой "Королева ночи". Ранее артистка заявляла, что завершает тур с этой программой, а далее начнется новая "Взрослая девочка".

В своих сторис Инстаграм певица опубликовала кадры своего выступления в программе "Королева ночи". Артистка была в сияющем костюме и с короной на голове.

Певица просто "отжигала" на сцене в компании подтанцовки. Певица спела свои главные хиты, взбудоражив зал талантом.

Отметим, ранее Оля Полякова рассказала о своей новой программе "Взрослая девочка". По ее словам, каждой женщине нужно любить себя, свою "внутреннюю девочку": баловать и заботиться о ней.

В конце октября звезда даст последний концерт в рамках шоу "Королева ночи", и после этого начнется подготовка к соответствующему шоу, ведь "девочка повзрослела".

Стоит подчеркнуть, Оля Полякова в одном из интервью рассказала, почему ее репертуар преимущественно русскоязычный. Так, звезда ориентируется на широкую аудиторию: ей интересна не только Украина, но и Беларусь, Молдова, Казахстан и страны Прибалтики.

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