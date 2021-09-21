Украинская певица Оля Полякова показала, как приводит себя в порядок у косметолога
Поскольку артистка часто снимается в различных шоу, ее кожа подвергается разному воздействию и множественному наложению грима. Чтобы правильно очищать лицо и сохранить нормальное состояние своего внешнего вида, звезда часто ходит к косметологу.
Полякова уже не раз подчеркивала, что много лет ходит к одному и тому же врачу, а также колет ботокс, чтобы избежать появления глубоких мимических морщин. В салоне Ольга также делает несколько различных процедур: RF-лифтинг, карбокситерапию и лазерная эпиляцию.
В Стори видно, что Полякова действительно не пропускает визитов к косметологу, поскольку понимает, что секрет красоты в регулярности ухода и строгости к себе.
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Поскольку звезда не склонна к полноте, она может позволить себе не силньо ограничивать питание, а вот что касается ухода за лицом и телом - тут звезда не мелочится.
Напомним, недавно Полякова была приглашенной судьей в шоу «Співають всі!», а в этот раз, несколько дней назад, Ольга стала приглашенной судьей на популярном шоу «Танцы со звездами».
Ранее артистка сама участвовала в проекте, а также была приглашенной судьей и ведущей балкона. Для нового эфира Полякова выбрала блестящее платье с внушительным декольте. Голову она украсила огромными перьями, которые сделали и без того высокую артистку еще выше.
Напомним, что Полякова устроила переполох на шоу «Співають всі!»: «Повеселила всех».
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