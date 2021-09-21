Відома співачка Оля Полякова здивувала несподіваним перевтіленням
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова, яка стала запрошеною зірковою суддею в новому ефірі "Танців з зірками", а також оцінює учасників проекту «Співають всі» показала в своєму Instagram яскраві кадри.
Так, спершу Полякова показала, як їй роблять косметологічні процедури.
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Однак наступні кадри виявилися досить непередбачувані.
"Ну, що, епопея з очима починається», - сказала Полякова.
Після чого вона постала в цікавому образі з блакитними очима і пишною шевелюрою.
"Боже, хто це? Якийсь ангел", - оцінила свою зовнішність співачка.
Де вона буде блищати в такому відео відома своїми яскравими образами Полякова поки не розкрила.
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