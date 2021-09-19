Украинская певица Оля Полякова вновь засветилась на популярном шоу

Как пишет Politeka.net, в последнее время Полякова часто появляется на телеэкранах. Недавно она была приглашенной судьей в шоу «Співають всі!». Артистка активно готовится к съемкам второго сезона шоу «Маска», а также появляется в различных Ютуб-проектах.

В этот раз Полякова стала приглашенной судьей на популярном шоу «Танцы со звездами». Ранее артистка сама участвовала в проекте, а также была приглашенной судьей и ведущей балкона. Для нового эфира Полякова выбрала блестящее платье с внушительным декольте. Голову она украсила огромными перьями, которые сделали и без того высокую артистку еще выше.

В итоге за столом судей, где Полякова сидела рядом с Максимом Чмерковским и Екатериной Кухар, она оказалась самой высокой. Кроме этого, своим ярким эпатажным нарядом Полякова просто затмила балерину, выбравшую для этого эфира скромное светлое платье.

Напомним, что Полякова устроила переполох на шоу «Співають всі!»: «Повеселила всех».

Как сообщала Politeka, Полякова рассказала нюансы о работе с Винником: "Олег, зачем ты связался...".

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