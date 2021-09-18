Оля Полякова розповіла, що у неї з Олегом Винником
Як пише Politeka.net, Оля Полякова та Олег Винник є детективами шоу "Маска". На сторінці "Зоряного шляху" з'явилися цікаві подробиці про парочку.
Виявилося, що у Олі Полякової та Олега Винника "роман". Красуня розповіла подробиці:
"У нас велика любов з Олегом Винником, тому що ми разом робимо дитину. Вчора ми це робили шість годин поспіль. Я прийшла додому трошки весела і о третій ранку".
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Винник теж розповів про це:
"Спільна дуетна пісня".
"Дитина Олі Полякової та Олега Винника", - підписано було відео.
Фанати подивилися ролик більше 4 тисяч разів і написали коментарі:
"Олег, навіщо ти зв'язався з Поляковою. Вона, як завжди, не буде співати, а буде перекрикувати свого партнера. Невже вона думає, що чим голосніше, тим краще?". "Щооооооооооо....".
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