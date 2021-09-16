Відома співачка Оля Полякова влаштувала справжній переполох на шоу "Співають всі!"

Як пише Politeka.net, в Instagram проекту з'явилася добірка найяскравіших епізодів із зіркою. Красуня не підбирала слів, активно дискутуючи з колегами і відпускаючи жарти з приводу красивих учасників. Найактивніше Полякова спілкувалася з Наталією Могилевською, яка є головною суддею проекту.

"Оля Полякова @polyakovamusic запалювала у третьому випуску шоу "Співають всі!". Які висловлювання вам запам'яталися найбільше?",- підписали добірку автори аккаунта.

У коментарях глядачі стали ділитися своїми враженнями про ефір.

"Полякова як завжди вогонь", "Треба було Олю робити головною суддею", "Вогонь", "Оля запалила як завжди", "З нею будь-яке шоу не нудне", "Повеселила всіх", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що під час шоу 100 суддів заспівали пісню Полякової «Шльопки» під акордеон. Зірці виконання дуже сподобалося. Вона заявила, що "класику" повинні знати всі.

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