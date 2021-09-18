Українська співачка Оля Полякова запалила на сцені перед публікою

Популярна артистка завоювала велику любов українців, пише Politeka.net. Зірка виступає по різних містах і збирає повні зали.

Зараз співачка виступає зі своєю концертною програмою "Королева ночі". Раніше артистка заявляла, що завершує тур з цією програмою, а далі почнеться нова "Доросла дівчинка".

У своїх сторіс Instagram співачка опублікувала кадри свого виступу в програмі "Королева ночі". Артистка була в сяючому костюмі й з короною на голові.

Співачка просто "відпалювала" на сцені в компанії підтанцьовки. Співачка заспівала свої головні хіти, розбурхавши зал талантом.

Зазначимо, раніше Оля Полякова розповіла про свою нову програму "Доросла дівчинка". За її словами, кожній жінці потрібно любити себе, свою "внутрішню дівчинку": балувати і піклуватися про неї.

В кінці жовтня зірка дасть останній концерт в рамках шоу "Королева ночі", і після цього почнеться підготовка до відповідного шоу, адже "дівчинка подорослішала".

Варто підкреслити, Оля Полякова в одному з інтерв'ю розповіла, чому її репертуар переважно російськомовний. Так, зірка орієнтується на широку аудиторію: їй цікава не тільки Україна, а й Білорусь, Молдова, Казахстан і країни Прибалтики.

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