Известная певица Оля Полякова удивила неожиданным перевоплощением

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова, которая стала приглашенной звездной судьей в новом эфире "Танців з зірками", а также оценивает участников проекта «Співають всі» показала в своем Instagram яркие кадры.

Так, сперва Полякова показала, как ей делают косметологические процедуры.

Однако последующие кадры оказались довольно непредсказуемые.

«Ну, что, эпопея с глазами начинается», - сказала Полякова.

После чего она предстала в интересном образе с голубыми глазами и пышной шевелюрой.

"Боже, хто це? Якийсь ангел", - оценила свою внешность певица.

Где она будет блистать в таком видео известная своими яркими образами Полякова пока не раскрыла.

Напомним, Полякова с перьями на голове затмила Кухар на "Танцях з зірками": кадры с прямого эфира

Как сообщала Politeka, Полякова "козырнула" перед украинцами роскошным автомобилем с гримеркой: "С зеркалом и...".

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