Известная певица Оля Полякова удивила неожиданным перевоплощением
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова, которая стала приглашенной звездной судьей в новом эфире "Танців з зірками", а также оценивает участников проекта «Співають всі» показала в своем Instagram яркие кадры.
Так, сперва Полякова показала, как ей делают косметологические процедуры.
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Однако последующие кадры оказались довольно непредсказуемые.
«Ну, что, эпопея с глазами начинается», - сказала Полякова.
После чего она предстала в интересном образе с голубыми глазами и пышной шевелюрой.
"Боже, хто це? Якийсь ангел", - оценила свою внешность певица.
Где она будет блистать в таком видео известная своими яркими образами Полякова пока не раскрыла.
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