Танцор Оли Поляковой и партнер Леси Никитюк по "Танцях з зірками" Макс Ежов высказался после первого эфира "Холостячки"

Во время первого эфира стало известно, что Макс Ежов захотел найти свою любовь в "Холостячке 2" со Златой Огневич. Напомним, что Макс считается медийной личностью, с недавних пор является танцором балета Ольги Поляковой, а также экс-партнер по "Танах со звездами" Леси Никитюк.

После скандального общения со Златой мужчину начали все критиковать и обвинять в желании пропиариться, поэтому сам Ежов решил высказаться в обращении в Инстаграм, а также прокомментировать выпуск.

«Пересмотрел выпуск и не поленюсь сделать свои комментарии. Честно, неприятно. Потому что на шоу смонтировали разговор так, как было удобно, а на самом деле было совсем по-другому. Вот я не понимаю после выпуска, что в моих действиях вы видите наглого или дерзкого? Многие называли меня клоуном, но за спинами и не в лицо. Надо говорить то, что думаешь, но делать это перед парнями, в лицо.

И в дополнение к моим ответам хотелось бы еще кое-что сказать. Златочка, дорогая. Ты красивая, умная. Но вот некоторые моменты надо выяснить. Все говорят, он пришел за пиаром. Но, на минутку, все сюда за этим пришли. Почему тогда на проекте не Леся Никитюк, Тина Кароль, Наташа Могилевская. Значит им достаточного этого пиара. Почему ж ты пришла искать любовь на Холостячку? Честное слово» - высказался Ежов.

В сети снова ответили: «Макс, тебе надо на Холостяка идти, а не вот это все 😅; Максим, зато в балете Поляковой вы Бог!; без тебя первая вечеринка не была бы такой крутой!; Расслабься и плыви по течению жизни; Капец, шо за страсти?🔥😂; Та плюй на них. Ты просто слишком крут для них».

На первом вечеринке танцор вел себя довольно вызывающе и зрители заподозрили, что Макс пришел на проект ради пиара. Огневич тоже не поверила Ежову и позвала его на разговор. После беседы Злата не дала танцору бутоньерку, что означало уход из "Холостячки".

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