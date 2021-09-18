17 сентября вышел первый выпуск второго сезона романтического реалити "Холостячка"

Как сообщает Politeka.net, танцор "Танцев со звездами" и шоу-балета Оли Поляковой Максим Ежов, появился на первой вечеринке проекта "Холостячка" в маске и станцевал перед Златой Огневич. Но это не покорило сердце певицы.

Холостячка не дала ему бутоньерку, заподозрив его в том, что он пришел на проект ради пиара.

При этом сам Ежов говорил в проекте, что пришел не за пиаром, ведь и так весьма известен в Украине.

"Я пришел построить любовь, а не за пиаром. Зачем оно мне надо, я и так медийный человек, вхожу в топ танцоров страны", - Макс Ежов в эфире "Холостячки".

"Не, ну почему просто пиар? Злата довольно симпатичная девушка. Но здесь есть слова правды, не буду отрицать полностью", - уже сказал Макс Ежов отвечает на вопросы подписчиков в Инстаграм.

Также подписчики Макса поинтересовались, почему тот себя вел дерзко на первой вечеринке. Он даже успел поконфликтовать с еще одним участником – музыкантом Сергее Асафатовым.

"Я вообще не дерзкий. Такой образ я придумал в голове, зашел с ним. И, видите, он не зашел вам. Но, слушайте, круто", - пояснил танцор.

Напомним, что Огневич в красивом платье поделилась опытом работы над шоу.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич выбрала двоих фаворитов: как прошел первый выпуск и кто оставил проект.

Также Politeka писала, что Злата Огневич перед стартом шоу рассказала, чего не сможет простить.