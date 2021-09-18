Выбор был не из легких

Главная героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич встретилась с участниками проекта

Как сообщает Politeka.net, 17 сентября, на телеканале СТБ прошел первый выпуск украинского шоу "Холостячка 2". Злата Огневич познакомилась с более 20 мужчинами. В результате проект покинули 9 мужчин.

Кадры появились в Instagram.

Первым участником проекта стал основатель IT-компании из Киева Богдан Коломейко. 33-летний мужчина выделился и прилетел на первое свидание с певицей на вертолете и предложил ей полетать вместе.

Следующим участником стал мужчина по имени Андрей Задворный, который занимается собственным бизнесом — изготовлением деревянных игрушек.

Затем появился участник по имени Влад Ясько – у него собственное агентство по Instagram-маркетингу. Он удивил певицу своими подарками: большой корзиной живых орхидей, большой сумкой с шоколадками и картонной фигурой Брэдли Купера.

Следующий участник – Джей, который является дизайнером. Во время знакомства со Златой мужчина случайно разбил бокал, что его очень расстроило.

На лошади эффектно появился участник по имени Роман. Он занимается хирургической стоматологией и любит свою профессию.



После этого на встречу к Злате пришел участник Сергей. Он предприниматель из Киева. Во время знакомства он пригласил певицу на чайную церемонию.

На мотоцикле к Злате приехал участник Сергей. Он музыкант из Киева и главная героиня шоу, как оказалось, знакома с ним. Мужчина приехал с гитарой и спел ей отрывок собственной песни.



Одновременно с Сергеем на мотоциклах приехали еще два участника - Вадим и Юрий. Вадим подарил Злате бриллиант из стекла.

Потом к Злате вышел участник Максим. Он родом из Киева, но долгое время жил в Китае и на данный момент занимается бизнесом. Он приподнес в подарок певице китайский шелковый платок и самостоятельно накинул ей его на плеч.

Следующим участником стал фотограф Роман. Он подарил Злате небольшой фотоаппарат.

Следующие три участника прилетели из других стран ради Златы. Один из них – теннисист Васко Младенов. 32-летний профессиональный теннисист из Болгарии Васко Младенов подарил Огневич теннисную ракетку, с обещанием научить ее играть.

Также на встречу к певице пришел плавец Андрей и подарил ей серьги. Он показал видео, на котором погрузился на глубину более 20 метров и достал со дна ракушку, которую преподнес Злате.



Кроме того, из Лондона к Злате прилетел участник Винченцо. Он подарил девушке 101 белую розу и мягкую игрушку.

Также за сердце Холостячки решил побороться 25-летний танцор из Харькова и участник шоу Танцы со звездами Максим Ежов. В его искренность певица не поверила, подумав, что Макс пришел за пиаром.

После этого романтичным подарком удивил участник Роман. Он сыграл на пианино трогательную песню и это очень понравилось Злате.

Каскадер Павел Богда устроил для певицы эффектное знакомство: он пригласил актеров, которые сыграли злодеев и демонстративно их раскидал.

Затем к Злате вышел участник Илья. Он подарил певице кожаную орхидею и зачитал трогательный стих.

37-летний Дмитрий Шевченко владеет клининговой компанией. Он подарил Злате конфеты с предсказанием, где написал, что он — ее будущий муж.



Следующий участник Александр приехал на полицейской машине. Он руководитель патрульной полиции. Он подарил ей большой торт, украшенный нотами, назвав это "маленькой пироженкой".

Розу первого впечатления Злата Огневич вручила мужчине, который приехал к ней на белом коне — Роману Васильеву. По результатам вечеринки она подарила розу еще и Александру Борзенко. Они стали фаворитами выпуска.



В результате после первого выпуска шоу покинули 9 мужчин. В проекте осталось 15 мужчин: Роман Васильев, Александр Борзенко, Роман Свечкоренко, Васко Младенов, Андрей Хветкевич, Олег Плахотнюк, Игорь Присяжнюк, Павел Богда, Винченцо Дулепа, Богдан Коломейко, Илья Закорецкий, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Евгений Селютин, Андрей Задворный. Также в проекте остался Дмитрий Шевченко.

Напомним, что Огневич в красивом платье поделилась опытом работы над шоу: "Я была в полнейшем...".

Как сообщала Politeka, Огневич засветила главного холостяка страны: "Украл меня".

Также Politeka писала, что Злата Огневич перед стартом шоу рассказала, чего не сможет простить: "Внешность обманчива".