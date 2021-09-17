Нова "Холостячка" Злата Огневич показала українцям головного холостяка країни і засвітилася в популярному шоу
Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською співачкою. Також вона стала головною героїнею 2-го сезону шоу "Холостячка".
На цей раз Злата опублікувала нові відео і фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка показує відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка, якого представила як головного холостяка України.
"Головний холостяк нашої країни. Дуже веселий і вкрав мене", - з гумором розповіла "Холостячка".
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"Сьогодні, я просто дуже кайфую від зйомки шоу" де логіка?"тому що моїм партнером в команді стала Оксана Гутцайт. Наша популярна українська телеведуча", - представила Злата Огневич
Також у зйомках шоу брав участь телеведучий "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник в команді з Євгеном Клопотенко.
На шоу артистка прийшла в яскравому образі. На ній зелене коротке плаття, яке відмінно підкреслює її ідеальну фігуру.
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