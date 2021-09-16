Певица Злата Огневич, новая "Холостячка" встретилась с Ксенией Мишиной на шоу "Как выйти замуж"

Артистки приняли участие в пост-шоу «Холостячки». Как известно, Ксения Мишина стала первой главной героиней шоу, где девушка ищет любовь среди мужчин. Первый сезон был воспринят достаточно бурно, поэтому второй поклонники ждут с нетерпением.

Яркие образы «Холостячек» выглядели совсем разными, что привлекло внимание аудитории.

«Главная романтическая премьера осени- 2-й сезон реалити #ХОЛОСТЯЧКА состоится 17 сентября. Мы с Ксенией Мишиной стали героинями 1-го выпуска ток-шоу #ЯкВийтиЗаміж 💍 , после которого выйдет эксклюзивный сюжет про мою первую вечеринку ❤️‍🔥с горячими подробностями и участниками проекта - прекрасными мужчинами!» - написала Злата под постом.

Поклонники поспешили обсудить внешность двух «Холостячек», встретившихся на съемках:

«Я жду😍;; Красссааа; Очень ждём! 😍 Уже завтра👏В строис у Златы так горят глаза, наверно уже влюбилась 🤫😉👍; Очень ждём премьеру!; я вас не узнала на этом фото; Злата ты самая обольстительная и нежная девушка;Вы с такой прической больше на Джамалу похожи, чем на себя, вам совсем не идет; Холостячки и замужние! Не фотографируйтесь с Мишиной!😂 На её фоне меркнете😂 Ксения- красавица, каких мало!».

Напомним, "Холостячка" Огневич похвасталась новой прической перед мамой, получив неожиданную реакцию: "Обычно не заходит".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Огневич обескуражила неожиданной сменой прически: "Ушло целых девять часов".

Также Politeka писала, что Новым участником "Холостячки" с Огневич стал красавчик со съемок "Крепостной": "Не страшно практически ничего!".