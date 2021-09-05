Перед камерой начала вести себя по-другому

Популярная украинская певица и новая героиня шоу «Холостячка» Злата Огневич показала свою маму и их милые взаимоотношения

Звезда поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На видео мама Златы реагирует на новую прическу певицы.

«Я подумала, что в Сторизах давно не было моей мамульки. Мама, как тебе моя новая прическа?», - интересуется Огневич, демонстрируя матери свои волосы, заплетенные во множество мелких косичек.

Стоит отметить, что ее матери такой образ дочери понравился.

«Я просто в восторге! Не могу насмотреться и не могу надышаться», - с милой улыбкой произносит женщина.

Однако, Злата уточнила, что такой доброй ее мама стала только после включения камеры, а до этого ее мнение было другим.

«Включилась запись и мама мне все совсем другое говорит!», - рассмеялась певица.

«Я плохого ничего не говорила», - тут же со смехом оправдалась ее мать.

«Обычно маме все мои новинки не заходят», - рассказала Огневич.

Однако, ее мама тут же заявила, что это неправда, и она всегда любуется своей дочерью.

В конце видео Злата напомнила о том, как важно почаще общаться с родителями и проводить с ними время.

Напомним, «холостячка» Огневич обескуражила неожиданной сменой прически.

Как сообщала Politeka, новым участником "Холостячки" с Огневич стал красавчик со съемок "Крепостной".

Также Politeka писала, что "холостячка" Огневич отбросила скромность и устроила съемку в кофте из сеточки.